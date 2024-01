Eisenach. Mit erheblichem Schaden am Lkw ist ein Mann aus Tadschikistan in Not, weil ihn seine litauische Spedition hängen lässt

Seit fünf Monaten ist der 37-jährige Lastwagen-Fahrer Daleb für eine litauische Speditionsfirma in Europa unterwegs, transportiert Güter von A nach B, auch in deutsche Supermärkte.