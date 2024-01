Wartburgkreis. Reger Austausch mit Christian Wulff über Geschichte und Entwicklungen der Gegenwart

Beim Neujahrsempfang der Stadt Geisa hielt Bundespräsident a.d. Christian Wullf die Festrede. Im Vorfeld besuchte er die Gedenkstätte Point Alpha. Zusammenhalt in der Gesellschaft, Zukunft der Demokratie, Mut zum Wandel – das sind Denkaufgaben, die die Gedenkstätte an der ehemals deutsch-deutschen Grenze als Aufgaben an die Menschen stellt.