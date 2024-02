Eisenach. Wie funktionieren die seit Freitag zunächst fünf Standorten im Zentrum der Wartburgstadt stehenden Miet-Fahrzeuge und was kostet es?

Mit 100 E-Scootern geht die Firma Zeusscooter nun in der Stadt Eisenach an den Start. Die Vehikel wurden bereits aufgestellt, werden aber erst ab kommender Woche einsatzbereit sein, so Nico Reitemeier von Zeusscooter auf Anfrage dieser Zeitung. „Wir warten noch auf das endgültige Go von der Stadtverwaltung.“