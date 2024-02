Gerstungen. In einem offenen Brief sprechen Beiräte der Kitas den Gemeinderatsmitgliedern kurz vor Ausschusssitzung ins Gewissen

Ausgiebig haben Verwaltung, Gemeinderatsmitglieder und 19 Elternbeiträte der Kindergärten in Gerstungen über die anstehende Erhöhung der Kita-Gebühren hinter verschlossenen Türen beraten. Am Dienstag soll ein Beschlussvorschlag nun öffentlich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses auf den Tisch.