Geschichtsverein Eisenach lädt für 6. Februar in Nachbarschaftszentrum

Zu seinem ersten Vortrag im neuen Jahr lädt der Geschichtsverein Eisenach für Dienstag, 6. Februar, um 18.30 Uhr ins Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße 10 ein. Der Vereinsvorsitzende Michael Kellner wird über die Missionare in China und Japan im 19. Jahrhundert aus Thüringen referieren. 1884 gründete sich in Weimar der Missionsverein unter Schirmherrschaft des Herzogs. So entstanden die ersten protestantischen Kirchen in Tokio und Tisingtao unter Führung der Landeskirche Sachsen-Weimar-Eisenach. Der zweite Missionar in Tokio, Otto Schmiedel, wirkte später als Lehrer am Eisenacher Gymnasium.

Eintritt für Nicht-Mitglieder des Geschichtsvereins 3 €