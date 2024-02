Treffurt. Die Staatssekretärin wird in ihrer Heimatstadt Treffurt einstimmig für den Wahlkreis III aufgestellt.

In ihrer Heimatstadt Treffurt wurde Katja Böhler (52) am Samstag von den Parteimitgliedern des Wahlkreises einstimmig als Direktkandidatin für den Wahlkreis III im Wartburgkreis gewählt. Die zwischen ihrer Wahl-Heimat Potsdam, ihrem Arbeitsort Erfurt und dem Elternhaus in Treffurt pendelnde Juristin ist Staatssekretärin im Thüringer Wirtschaftsministerium von Wolfgang Tiefensee (SPD).