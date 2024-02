Möhra. 52 Menschen sind gewählt, darunter auch Neulinge und einige Überraschungsbewerber

Bürgermeister und Landratskandidat Michael Brodführer (Bad Liebenstein) steht an der Spitze der am Samstag in Möhra gewählten 52 CDU-Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai. Da die Liste offizielle bei 50 endet, sind zwei Bewerber quasi in Reserve. Brodführer folgen Kreistagsvorsitzende Ulrike Jary (Wutha-Farnroda) und Eisenachs Bürgermeister und OB-Kandidat Christoph Ihling.