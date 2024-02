Wartburgkreis. Die 52. Saison des Clubs aus dem Wartburgkreis steht unter dem Motto „Es war einmal“

Mit der Prinzenkürung startete der Seebacher Carneval Club (SCC) im festlich geschmückten Klubhaus in seine 52. Saison. Unter dem Motto „Es war einmal“ ging es märchenhaft zu – mit Bütten, Tänzen, Gesangsdarbietungen, Polonaise, Schunkeln und mehr. Das Prinzenpaar Rebecca I. vom Silbersee und Prinz Felix II. vom Mohrental übernahm die Macht und gewährte „Kussfreiheit“.

Tolle Stimmung bei den Gästen im großen Saal. © Peter Rossbach | Peter Rossbach

Die Seebacher Narrhalla war nicht ganz ausverkauft, das tat aber der prächtigen Stimmung keinen Abbruch. Da tummelten sich viele bunt kostümierte Närrinnen und Narren, wie etwa Bürgermeister König Gerrit Häcker und viele weitere. Aus der Werratal war eine Delegation des befreundeten Creuzburger Carneval Clubs (CCC) angereist, um die Darbietungen des SCC anzuschauen und einen eigenen Programmpunkt auf die Bühne zu bringen.

Martin Sputh übernahm als grün befrackter Hutmacher die Moderation. © Peter Rossbach | Peter Rossbach

Die Seebacher unter Vereinschefin und Sitzungspräsidentin Jenny Friedrich haben ja auch jedes Jahr viel Neues zu bieten – nicht nur in jedem Jahr ein neues Prinzenpaar, das traditionell am 11.11. des Vorjahrs zum Rathausturm bekannt gegeben wird. Das Showballett war diesmal mit einem Hexentanz am Start, das Männerballett hatte das „Beste aus den vergangenen zehn Jahren“ einstudiert und zum Massenauflauf kam es beim Gemeinschaftstanz „Medley Voxx Club“. Dabei tummelten sich mehr als 40 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne. Von den rund 180 Vereinsmitgliedern waren zum Abend etwa 120 auf, vor und hinter der Bühne im Klubhaus im Einsatz.

Nachwuchs-Büttenredner René Breitbarth. © Peter Rossbach | Peter Rossbach

In die 52. Saison ging der SCC sogar mit zwei Tanzmariechen in der Garde an den Start. Das erste Tanzmariechen Nathalie Étienne hatte sich mit Alina Bessel schon den eigenen Nachwuchs auf die Bühne geholt. Garde und Gardekids waren ebenso im Einsatz, wie die Seebacher Nachtschwärmer, die zur musikalischen „Märchenrunde“ einluden.

Der Rock‘n‘Roll-Club Sylvester zeigte akrobatische Tänze. © Peter Rossbach | Peter Rossbach

Als Gäste waren neben den Creuzburgern auch der Rock‘n‘Roll-Club Sylvester aus Eisenach mit von der Partie sowie der Fanfarenzug der Wartburgstadt. In die Bütt gingen Nachwuchs-Talent René Breitbarth, Kathrin und Eberhard Walther, Jenny und Hartmut Kost.

Das Konfetti flog tief beim SCC. Die Kanone feuerte es mitten in den Saal hinein. © Peter Rossbach | Peter Rossbach

Deutlich über drei Stunden gab es Spaß, Stimmung und gute Laune. Es wurde viel geschunkelt, gesungen, und die Polonaise zog durch den Saal.

Am Samstag, 10. Februar, besteht für alle, die es verpasst haben, nochmals die Gelegenheit zum großen Gala-Abend im Klubhaus ab 19.31 Uhr.

Kathrin und Eberhard Walther in der Bütt. © Peter Rossbach | Peter Rossbach