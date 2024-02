Eisenach. Über das Angebot von fahrbaren Untersätzen in Eisenach

Wir berichteten von dem neuen Angebot, sich in Eisenach E-Scooter an fünf Standorten ausleihen zu können. Tatsächlich sind im Stadtbild in den letzten Tagen vermehrt Roller fahrende Menschen zu sehen gewesen. Dem Anschein nach sind es vor allem Touristen, die den neuen Service nutzen.