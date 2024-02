Eisenach. Voraussichtlich bis 9. Februar

Die Prellerstraße in Eisenach ist auf Höhe der Hausnummer 15 voraussichtlich bis Freitag, 9. Februar, voll gesperrt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung von Mittwoch, 7. Februar, hervor. Von der Waisenstraße und der Erich-Hohnstein-Straße sei die Prellerstraße als Sackgasse befahrbar. Grund für die Sperrung sei das Beseitigen einer Störung der EVB. Fußgängerinnen und Fußgänger würden, so die Stadtverwaltung, an der Sperrung vorbeigeführt.

red