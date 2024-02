Eisenach. Deutschlands größtes Frühlingsfest will mit regelmäßigen Ausstellungen auf sich aufmerksam machen.

Der Sommergewinn soll eine Ausstellungsfläche im Thüringer Museum Eisenach bekommen. Das ist das Ansinnen der Wählergemeinschaft Bürger für Eisenach (BfE), die sich seit langer Zeit der Sommergewinnszunft verbunden fühlen und in jedem Jahr einen Wagen für den Festumzug aufbaut. In diesem Jahr gestaltet sie den Beginn des Rennsteigs in Hörschel.