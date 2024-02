Eisenach. Wen nehmen die Landesspitzen im Kunstpavillon der Wartburgstadt auf die Schippe?

Kein Fasching ohne Aschermittwoch, kein Aschermittwoch ohne den politischen Aschermittwoch der Grünen in Eisenach. Dieser steigt in diesem jahr unter dem Titel „Tatort Thüringen“ am Mittwoch, 14. februar, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) wieder im Kunstpavillon in der Wartburgallee 47.

Veranstalter sind Landes- und Regionalverband von Bündnis 90/Die Grünen Thüringen und Wartburgkreis/Eisenach. Unter der Moderation von Landessprecher Max Reschke werden Reden von Landessprecherin Ann-Sophie Bohm, Landtags-Vize-Präsidentin Madeleine Henfling und Minister Bernhard Stengele zu hören sein. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Blues-Duo „String Blow“ von Dieter Gasde und Marco Böttger.

Anmeldung bis 11. Februar 2024 die Webseite des Landesverbandes (www.gruenlink.de/2qic) oder per Mail an info@gruene-thueringen.de