Eisenach. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach vergisst an den Faschingstagen mal den klassischen Ernst

Dass klassische Musik nicht immer ernst, steif und trocken ist, sondern auch sehr humorvoll, hintersinnig und lustig – vielleicht sogar ein bisschen verrückt – sein kann, zeigt die Thüringen-Philharmonie in ihrem traditionellen, nahezu ausverkauften Faschingskonzert im Landestheater Eisenach am Rosenmontag, 12. Februar, 19.31 Uhr. Einen Tag zuvor präsentiert die Philharmonie am Sonntag, 15 Uhr, im Landestheater das Familien-Faschingskonzert – mit der Aufforderung an Eltern wie Kinder, sich in bester Tradition in Faschingskostümen einzufinden.

Beschwingt von bester Faschingslaune und musikalisch beflügelt nimmt die Philharmonie Gotha-Eisenach ihre Besucher mit auf eine Tanz-Reise einmal um die Welt. Außerdem lässt die Kastagnetten-Virtuosin Friederike von Krosigk alle Besucher an ihrer Kunst aus nächster Nähe teilhaben! Neben den Konzert-Kastagnetten von Friederike von Krosigk erklingt auch ein weiteres ungewöhnliches Instrument, nämlich das Sandpapier aus dem gleichnamigen Ballett von Leroy Anderson.

Musik von Julius Fučík, Johann Strauß, Ludwig van Beethoven, Gerónimo Giménez, Nikolai Rimski-Korsakow, Astor Piazzolla, Leroy Anderson, Leonard Bernstein und anderen ist zu erwarten.

red