Wartburgkreis. Die CDU Eisenach und Wartburgkreis sind sich uneins über mögliche Kandidaten. Jetzt kommt ein neuer, aber bekannter Mann ins Gespräch.

Der CDU-Stadtverband Eisenach hat mit der 30-jährigen Julia Grabow eine bisher in Eisenach und in der Region unbekannte junge Frau für das Landtagsmandat im Wahlkreis 6 vorgeschlagen – dazu gehören Eisenach, Werra-Suhl-Tal und Gerstungen. Dabei bleibt es nach Aussage des Vorsitzenden Raymond Walk auch. Der Stadtvorstand habe sich einstimmig für die Mitarbeiterin der CDU-Landtagsfraktion ausgesprochen. Julia Grabow wohnt in Eisenach.