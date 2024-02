Schnellmannshausen. Schnellmannshäuser Carneval-Vereins (SCV) feiert mit prächtigem Programm-Marathon das 50. Vereinsjubiläum

Vermutlich ist Schnellmannshausen doch das letzte „gallische Dorf“, dass die Römer einnehmen. Die bis an die Zähne schwer bewaffneten Angreifer erobern schnell die Bühne, aber vor allem die Herzen der „Kapitulierenden“, die sich umgehend ergeben in jauchzender Heiterkeit. Die prächtig kostümierten Gäste im Gemeindesaal des Treffurter Stadtteils beißen vor Lachen förmlich in die Tischkanten, als sie verstohlenen Blickes zu Zeugen von Kleopatras Badekultur werden. Für ihren Sturm auf die Lachmuskeln der Zuschauer rekrutieren die römischen Legionen das Männerballett des Schnellmannshäuser Carneval-Vereins (SCV), das mit verschiedenen Schlacht-Formationen das Zwerchfell jedes einzelnen Gegners angreift.