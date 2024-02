Eisenach. Vorschulgruppe der Thepra-Kita aus der Hofferbertaue besucht die Zunft in der Gargasse der Wartburgstadt

Das war schon spannend für die Mädchen und Jungen aus der Vorschulgruppe des Kindergartens „Hoffi-Knirpse“. Sie besuchten die Sommergewinnszunft in der Werkstatt in der Gargasse. Christiane Tomaske, bekannt in ihrer Rolle als Tante Frieda, führte den kleinen Trupp durch die Hallen, wo an den Umzugwagen gebaut wird, und hoch in den Raum, wo an den Abenden die Blütenfrauen Tausende Sommergewinnsblüten aus Krepppapier drehen. Unter Anleitung machten sich auch die jungen Besucher daran, selbst einige dieser Blüten hinzubekommen. Und: Es waren durchaus auch einige Nachwuchstalente dabei.