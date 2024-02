Wartburgkreis. Schulen schicken ihre besten Mädchen und Jungen zum Stadt- und Kreisausscheid

Der alljährlich an Schulen ausgetragene Vorlesewettbewerb soll Begeisterung für Bücher wecken, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese somit dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Die besten Vorleser aus den Schulen im Wartburgkreis messen sich in Stadt- und Kreiswettbewerben. Die Sieger dürfen zum Bezirksentscheid fahren.

Der 27. Stadtentscheid für die Klassenstufe 6 in Eisenach findet am Samstag, 24. Februar, in der Stadtbibliothek im Hellgrevenhof statt. Ab 10 Uhr entscheidet sich, wer die beste Vorleserin oder der beste Vorleser unter den Sechstklässlern der Wartburgstadt ist.

Sechstklässler aus acht Schulen sind in Eisenach am Start

Eine Jury bewertet die Leseleistungen der Kinder. Dabei geht es vor allem um Auswahl der Textstelle, Lesetechnik sowie Interpretation. Wie beim Eiskunstlaufen gibt es auch im Vorlesewettbewerb eine Kür und eine Pflicht. Kür bedeutet, dass die teilnehmenden Sechstklässler einen Text vortragen, den sie sich selbst ausgesucht und vorher geübt haben. Pflicht bedeutet, dass sie einen ihnen unbekannten Text vortragen müssen. Jeder Lesebeitrag soll etwa zwei Minuten dauern.

In diesem Jahr haben sich wieder fast alle Eisenacher Schulen beteiligt und bis kurz vor Weihnachten Klassen- und Schulsieger ermittelt. Neben der Pestalozzischule, die einen Schulsieger gekürt hat, werden zum Stadtentscheid Kinder aus sieben weiteren Schulen erwartet, aus den drei Regelschulen, der Staatlichen Gemeinschaftsschule sowie den drei Gymnasien. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6600 Mädchen und Jungen aus sechsten Klassen. Es gibt mehr als 600 Regionalwettbewerbe. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde sowie ein Buch. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessiegern vom 19. bis 21. Juni in Berlin.

Bereits am Freitag, 23. Februar, 14.30 Uhr, treten acht weitere Schulsieger aus dem Wartburgkreis zum Kreisentscheid in der Stadt- und Kurbibliothek Bad Liebenstein an. Zuhörer sind herzlich willkommen. Traditionell beteiligen sich hier die Schüler vom Gymnasium in Ruhla, dem Gymnasium Bad Salzungen und der Regelschule Bad Liebenstein.

Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert den Vorlesewettbewerb.

red