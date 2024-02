Treffurt. Tausende Menschen säumen trotz heftiger Regenschauer die Straßen der Fachwerkstadt im Norden vom Wartburgkreis

Obwohl am Sonntagnachmittag unaufhörlich Regenschauer herniederprasselten, ließen sich Treffurts Fastnachtsfreunde nicht abhalten und säumten die Straßen vom östlichen bis zum westlichen Ende der Fachwerkstadt, an denen der bunte Faschingsumzug mit großem Tamtam vorbeizieht. So feierten die Genießer geistiger Getränke und auch alle Abstinenzler tatsächlich zusammen feucht-fröhlich.