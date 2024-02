Eisenach. Oberbürgermeisterin Katja Wolf besucht das Unternehmen Homecharge in Stedtfeld. Innovation im Bereich Elektromobilität

Oberbürgermeisterin Katja Wolf setzt ihre Unternehmensbesuche auch im Jahr 2024 fort. Diesmal stand die Firma Homecharge GmbH im Gründerzentrum GIS in Stedtfeld auf dem Besuchsprogramm. Das Unternehmen bietet Lösungen für Firmen an, die ihren Fuhrpark auf Elektromobilität umstellen wollen. Vor Ort führte Geschäftsführer Frank Schnellhardt die Rathauschefin durch die Räumlichkeiten. Neben der Oberbürgermeisterin und dem Geschäftsführer nahmen Homecharge-Prokurist Christian Hoffmann sowie Adalbert Wilke aus dem Bereich Service an dem Informationstreffen teil.



Die noch junge Firma Homecharge hat sich auf die Entwicklung und die Vermarktung von innovativen netzdienlichen Geräten sowie Dienstleistungen zum Laden von Elektrofahrzeugen spezialisiert und bietet Service aus einer Hand. Als netzdienlich gelten einzelne oder mehrere elektrische Anlagen, die dazu beitragen, Netzkosten (etwa durch Reduktion von Netzengpässen, Netzausbaubedarf oder optimierte Netzbetriebsführung) zu verringern.