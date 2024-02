Eisenach. Einjährige Testphase der Firma Zeus in der Wartburgstadt mit 100 E-Rollern ist gestartet. Mehrere Abstellverbotszonen

Sie sind schon überall verteilt in der Stadt zu sehen, die E-Scooter, die seit Anfang Februar im Stadtbild aufgetaucht sind, scheinen angenommen zu werden. In Kooperation mit der Stadt Eisenach bietet die Firma Zeus seit Anfang Februar E-Scooter zum Ausleihen an. Insgesamt wurden 100 Stück aufgestellt. Derzeit handelt es sich um eine Testphase, in der beide Seiten sehen sollen, wie und ob es funktioniert.