Mihla. Die Hausärztin Gabriele Heiland erlebt in Mihla eine feierliche Verabschiedung in den Ruhestand

„Wir haben uns gewehrt, dass alte Politiker die neue Politik machen“, begründet die Ärztin Gabriele Heiland, warum sie sich nach dem Mauerfall zwischen 1990 und 1994 als Gemeinderätin in Mihla engagierte. Damals herrschte eine außerordentlich große Aufbruchsstimmung. Aber noch immer schlägt ihr Herz stark für die Politik, insbesondere für die Gesundheitspolitik, wie die Anwesenden anlässlich ihrer feierlichen Verabschiedung am Mittwochnachmittag im Mihlaer Rathaus schnell erkennen. „Ich hätte viele Ideen, wie man das Gesundheitssystem verbessern könnte“, betont sie in der Runde der Gratulanten. Ein gutes Dutzend Wegbegleiter, Praxismitarbeiter und Vertreter der Stadt Amt Creuzburg verabschieden Mihlas niedergelassene Hausärztin im Ratssaal voller Herzlichkeit in den Ruhestand.