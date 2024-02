Eisenach. Frauen und Männer gehen gemeinsam auf die Straße, um bei Musik ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen

Es ist kurz vor 16 Uhr am Mittwoch auf dem Eisenacher Marktplatz. Frauen, Männer, Familien bleiben stehen, schenken den Marktständen keine Beachtung. Auf den Stufen vor dem historischen Rathaustor dreht Nicole Päsler den Lautstärkeregler einer Box weit auf, und das Lied „Break the Chain“ erklingt, übersetzt: Zerbrich die Ketten. Frauen, Männer und Kinder fangen an zu tanzen. Es ist Eisenachs erster Tanz-Flashmob.