Eisenach. Die Masterplan-Arbeitsgruppe „Kunst, Kultur, Bildung und Gesundheit“ sammelt teils fantastische Ideen für das Eisenach der Zukunft

„Es gibt viele Defizite in der Stadt wie Leerstände von Läden – wir suchen eine zukunftsfähige Strategie, wie wir die Innenstadt zukunftssicher gestalten können“, begrüßt Annika Brill am Donnerstagabend im Theater am Markt knapp 30 Interessierte des zweiten Masterplan-Workshops zur Innenstadt, der sich den Themenfeldern „Kunst, Kultur, Bildung und Gesundheit“ widmet. Dieser aus der Bürgerschaft heraus entwickelte Masterplan ist für Eisenachs Beteiligung am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ erforderlich. Mit Ideen, Wünschen und Anregungen aus der Bevölkerung heraus entwickele später ein Planungsbüro eine konkrete Umsetzungsstrategie, erläuterte Annika Brill, die seit drei Jahren beim Fachdienst Stadtentwicklung arbeitet.