Hörselberg-Hainich. Der ehemaliger Gerstunger Kontaktbereichsbeamte Sven Kellner tritt in Kürze das Bürgermeisteramt in Hörselberg-Hainich an

Der Abschied von Sven Kellner und Christian Wagner in der Polizeistation in Gerstungen am Montag war bei aller Freude über den Wahlsieg Kellners ein emotionaler, ein trauriger Moment. Die beiden Kontaktbereichsbeamten waren jahrelang ein verschworenes Duo. Nun trennen sich ihre Wege. Sven Kellner zog zum vorerst letzten Mal seine Dienstuniform aus. Seine neue Arbeitsstelle wird das Behringer Rathaus sein. Dort tritt der Parteilose schon in Kürze das Amt des Bürgermeisters von Hörselberg-Hainich an. Christian Wagner bekommt wohl einen neuen Partner.