Wartburgkreis. Unternehmer aus Seebach bei Eisenach hatte Besuch aus der Landespolitik. Kritik am Umgang mit Projekten für freie Schulen.

„Das klingt vielleicht abgedroschen, aber wir müssen jetzt etwas an unserem Schulsystem verändern, wenn die Jugend von heute noch eine Chance haben soll, die Welt zu verändern, ihre Welt zu gestalten, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden“, sagt Gerrit Häcker, Unternehmer und ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Seebach. Auch wenn er sich erst einmal aus dem Projekt des Aufbaues einer freien Schule in Seebach (Waldsiedler) zurückgezogen hat, hat er seine Passion für Bildung und Gestaltung von Schule nicht verloren. Daher hat er sich natürlich die Zeit genommen, um mit Mario Voigt, Chef der CDU-Landtagsfraktion, und weiteren CDU-Vertretern aus dem Kreisgebiet dies zu besprechen.