Wartburgkreis. Am Wochenende dreht sich in Eisenach viel um Musik: Die Musikschuljugend spielt im Bachhaus, in den Kneipen wird ein Musikfestival gefeiert und ein Stummfilm wird im Theater vertont. Auch der Sommergewinn startet mit den Kommerschabenden. Karten gibt es dafür aber nur mit viel Glück.