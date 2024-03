Eisenach. Themen sind IT-Grundlagen und aufbauende Infos

Die Volkshochschule (VHS) Wartburgkreis in Eisenach (Schmelzerstr. 19) bietet zwei IT-Grundlagen-Seminar und einen Aufbaukurs Mitte März sowie im Mai an: Ideal für Berufseinsteiger geeignet ist „MS Office im Überblick“ (24FEA50104) am Dienstag, 26. März, 17.30 bis 20.45 Uhr, mit Kursleiter Lars Gebauer. Word, Powerpoint, Excel und mehr werden vorgestellt, damit interessierte Kursteilnehmer entscheiden können, ob noch Vertiefungen nötig sind. Anmeldung und Infos: https://vhs.link/4RNfFx. Gebühr 15,20 Euro.

Ein denkbarer Intensivkurs wäre etwa der Kurs „MS-Word Grundlagen (für Privatleute und Berufsanfänger)“ (24FEA50103), ab Mittwoch, 15. Mai, 17.30 bis 20.45 Uhr, drei Termine mit Kursleiter Lars Gebauer. Anmeldung: https://vhs.link/HBWNbp. Gebühr 45,60 Euro.

Die Fortsetzung eines PC Einsteigerkurses mit ‚Windows 11‘ wird von einem neuen Kursleiter, Philipp Schmidt, an drei Terminen angeboten: „PC-Einstieg mit Windows 11 für Fortgeschrittene“ (24FEA50113), ab Donnerstag, 16. Mai, 17 bis 18.30 Uhr. Eigener Laptop und zumindest geringfügige Vorkenntnissen der Windows 11-Benutzeroberfläche sind nötig. Anmeldung: https://vhs.link/zGwxN7. Tel: 03695/617264. Gebühr: 22,80 Euro.