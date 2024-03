Wartburgkreis. Vom Tanz auf dem Dorfe in Mihla, über eine Multimediea-Show zu Irland in Eisenach, der Ladies Night in Etterwinden bis zum Konzert mit Anne Haigis in Bad Salzungen: Unsere Top 3-Empfehlungen und weitere Veranstaltungen an diesem Wochenende (8. bis 10. März).