Manfred Großmann steht seit 1998 und damit von Anfang an an der Spitze des Nationalparks Hainich. Nun beendet er seine Dienstzeit. Die Waldpromenade an der Thiemsburg ist eine der zuletzt eingeweihten Einrichtungen für Besucher, unweit des Baumkronenpfads. © Funke Medien Thüringen | Klaus Wuggazer