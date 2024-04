Das Gemälde „Die heiligen Frauen am Grab“ von Peter Paul Rubens stellten Mitglieder der Theatergruppe „KunstGENnuss“ aus Gerstungen am Ostersonntag in der örtlichen Katharina-Kirche nach. Von links: Silvia Stein, Johanna Schönherr, Karin Stojan, Sabine Quaas, Juliane Grasse, Sophia Singer, Jeremia Kuntze und Ronny Barufke. © Funke Medien Thüringen | Klaus Wuggazer