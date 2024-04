Das „Startklar“-Treffen in Eisenach ist am Sonnabend der Saisonauftakt für Oldtimerfans. Zugelassen sind alle Marken und Typen, Zweiräder, Vierräder und mehr. Die Besucherresonanz auf dem Freigelände am Museum „Automobile Welt Eisenach“ ist riesig. Das Museum kann besichtigt werden, ebenso die noch vom Automobilwerk erhalten gebliebene Ostkantine. © Birgit Schellbach | Birgit Schellbach