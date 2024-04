Zu einer Sachbeschädigung an einem Linienbus kam es in den Nachmittagsstunden des Samstags (6. April 2024) in Eisenach. Noch laufen die Untersuchungen zu Täter und Tatwaffe: Schusswaffe oder Notfallhammer. Die Fahrgäste und der Fahrer blieben unverletzt © VUW