Weimar: 23 Feuerwehr-Einsätze binnen eines Tages

Weimar Kein Aktiver kann sich an eine so hohe Zahl an Brandeinsätzen in 24 Stunden erinnern

Weimars Feuerwehr wurde vom 29. zum 30. März 2021 zu insgesamt 23 Einsätzen gerufen. Außer bei Unwetterkatastrophen hatte das noch kein Feuerwehrmann in der Stadt erlebt.

Neben der diensthabenden Wachschicht der Berufsfeuerwehr mussten die Freiwilligen Orts- und Stadtteilwehren aus Niedergrunstedt, Weimar-Mitte, Schöndorf und Ehringsdorf zum Einsatz gerufen werden.

Im Tagesverlauf hatte die Wachschicht bereits mehrfach den Rettungsdienst im Stadtgebiet unterstützt. Am Abend musste ein Flächenbrand am Fahrbahnrand der alten B85 von Gelmeroda zur Autobahn gelöscht werden. Dort waren aus unbekannter Ursache etwa 50m² in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen.

Die folgende Nacht war hielt zahlreiche Einsätze bereit. Letztlich wurden die Feuerwehrleute zu 13 Mülltonnenbränden gerufen, die sich über das gesamte Gebiet des Stadtzentrums verteilten. Es habe sich dabei nicht um Bagatelldelikte gehandelt, so ein Sprecher der Stadt.

In mindestens einem Fall soll es um Leben und Gesundheit gegangen sein. Eine brennende Tonne stand so nah am Haus, dass die Fassade Feuer fangen und Bewohner Rauchgasvergiftungen erleiden konnten, weil sie darüber bei geöffneten Fenster schliefen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr noch zweimal zum Klinikum ausrücken. In einem Fall hatte eine Brandmeldeanlagen angeschlagen. Im anderen Fall löste jemand mutwillig den Feueralarm aus. In beiden Fällen handelte es sich um Fehlalarmierungen.