Kranichfeld. Das Trio „TaSteRe“ aus Leipzig hat Werke von Mozart und Schumann im Gepäck.

Der Förderverein des Kranichfelder Baumbachhauses meldet sich mit einem besonderen Veranstaltungsgebot aus der Jahreswechsel-Pause zurück: Am Samstag, 13. Januar, ist für 17 Uhr im historischen Gebäude im Herzen der Zweiburgenstadt ein Neujahrskonzert geplant. Eingeladen ist das Trio TaSteRe aus Leipzig, um das neue Jahr angemessen zu begrüßen.

TaSteRe steht für Yuka Tanabe (Violine), Wolfram Stephan (Violoncello) und Heiko Reintzsch (Klavier). Die Musiker, allesamt Profis aus dem MDR-Sinfonieorchester, bringen das 1786 von Wolfgang Amadeus Mozart komponierte Klaviertrio in B-Dur (KV 502) zu Gehör und von Robert Schumann das 1851 uraufgeführte Trio in g-Moll. Der Wechsel zwischen emotionaler Schwere und angedeuteter Heiterkeit in diesem Werk Schumanns entführt den Hörer in eine besondere Welt. Der Pianist Heiko Reintzsch, der auch eine Professur innehat, wird jeweils eine Einführung in die Werke geben.

Der Eintritt kostet 10 Euro, zur Sicherheit für beide Seiten bittet der Verein um Platzreservierungen per Telefon: 036450/39669 oder Mail (info@baumbachhaus-kranichfeld.de). Von 14 bis 17 Uhr ist das Café im Baumbachhaus geöffnet, in dieser Zeit besteht zudem die Möglichkeit, die Ausstellung „Weihnachtskrippen aus den Häusern unserer Stadt“ zu besichtigen.

red