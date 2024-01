Weimar/Weimarer Land. Thüringer Verkehrsgewerbe fährt mit fünf Kilometer langem Konvoi auch quer durch Weimar

Das hat Thüringen noch nicht erlebt. Und dementsprechend auch nicht Weimar oder das Weimarer Land: Mit bis zu 150 Fahrzeugen will der Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes am Donnerstag, 11. Januar, von Erfurt über das Weimarer Land und Weimar nach Erfurt rollen. Das dürfte auf der B 7 zwischen Mönchenholzhausen, im Weimarer Stadtgebiet sowie weiter in Richtung Jena für deutlich massivere Behinderungen des Verkehrs sorgen als noch der Bauernprotest am Montag, bei dem bereits vereinzelt Fuhrunternehmer beteiligt waren. Denn die Teilnehmer des Protestes finden nicht nach einer Sternfahrt ihr gemeinsames Ziel, sondern bilden einen Konvoi.