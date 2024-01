Bad Berka. Der Roman „Hausers Ausflug“ steht am Donnerstagabend im Mittelpunkt.

Aus seinem Roman „Hausers Ausflug“ liest der Schriftsteller Steffen Mensching am Donnerstag, 11. Januar, ab 17.45 Uhr in der „Café-Zeit bei Stefanie“ (Am Markt 4) in Bad Berka. Das Buch des 65-Jährigen, im Hauptberuf Intendant und Geschäftsführer des Theaters in Rudolstadt, wagt einen Blick ins Jahr 2029: Der Erfinder einer sogenannten „Rückführungsbox“, mit der abgelehnte Asylbewerber über ihren Heimatländern per Fallschirm abgeworfen werden können, findet sich plötzlich selbst in einem solchen Behälter wieder und landet damit in einer kargen, ihm völlig fremden Gegend. Auf der folgenden Odyssee gerät er an die Grenzen seines kapitalistischen Weltbildes und muss sich auch selbst immer weiter hinterfragen.