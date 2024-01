Weimar. Große Künstlerinnen und Künstler treten demnächst auf die Bühnen in Weimar. Hierfür werden die Tickets bereits knapp:

Mit großen Namen geht es bereits im Januar los. Am 19. Januar betritt Rebekka Bakken die Bühne der Weimarhalle. Die norwegische Sängerin eröffnet damit die Schallkultur-Konzertreihe 2024. Sie gilt als eine der eindrücklichsten Stimmen Skandinaviens, die über drei Oktaven reicht und Jazz, R&B, Rock und Funk am Mikrofon zusammenbringt. Das Publikum darf eigene Lieder und Coverversionen von Größen wie Tom Waits, den Beatles, Annie Lennox und Ludwig Hirsch erwarten. Wer noch dabei sein will, muss schnell sein, denn nicht mehr alle Platzkategorien sind noch verfügbar.