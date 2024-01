Apolda. Beim Bauernprotest in Escherode kommen 1500 Euro für Kinderkrebshilfe Jena zusammen

Mit 14 Bussen brechen an diesem Montagmorgen Landwirte aus dem Freistaat auf, um sich in Berlin am bundesweiten Protest zu beteiligen. Für die Teilnehmer der Region Mitte des Thüringer Bauernverbandes wurden allein vier Busse bestellt. Zentraler Abfahrtsort im Weimarer Land ist Mellingen. Zudem sind 150 Thüringer Traktoren angekündigt.