Denstedt. Ob Knutfest, Glutfest oder feierliches Weihnachtsbaumverbrennen: In vielen Orten rund um Weimar kam man am Wochenende am Feuer zusammen.

Drei Wochen nach dem Fest war am Wochenende in vielen Orten in Weimar und dem Weimarer Land die Zeit gekommen, vom Weihnachtsbaum Abschied zu nehmen. In Denstedt hatten der Feuerwehr- und Traditionsverein zu Geselligkeit am Radwanderweg unterhalb der Ilmbrücke eingeladen. Die Tannen, auch aus dem Ortsteil Kromsdorf, waren drei Tage zuvor in den Dörfern eingesammelt worden. „Dabei hatten wir Unterstützung von der Gemeinde und einigen Rentnern, die mit anpackten“, sagt Nancy Ruppert vom Feuerwehr- und Traditionsverein Denstedt. Das wurde am Samstagabend mit Bratwurst und Bier belohnt. Ähnliche Aktionen gab es in Vippachedelhausen, in Kranichfeld zusammen mit einem Fackelumzug, in Großschwabhausen, Döbritschen und Umpferstedt.

va