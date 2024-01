Weimarer Land. Es ist kein Geheimnis: Die eigentlichen Lenker in Verwaltungen sind oft deren oberste Beamte; auch in Apolda, Bad Sulza, Pfiffelbach.

Sie sind die heimlichen Könige in Verwaltungen von Städten und Gemeinden - die oft seit Jahrzehnten in ihren Fachbereichen agierenden Angestellten oder Beamten, die die Ämter führen. Sie sind gleichsam unkündbar, was eine gewisse Unantastbarkeit mit sich bringt. Mir doch wurscht, wer unter mir Bürgermeister ist . . .