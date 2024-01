Apolda. Erstmals am Rosenmontag in Apolda teilnehmen wird Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke)

Bodo Ramelow (Linkspartei) wird sich am Rosenmontag die Vereinsbrauerei Apolda ansehen und an einer Führung teilnehmen. Mit dabei sein werden nicht nur Vertreter des Apoldaer Faschingsclubs (AFC), sondern auch Vertreter der Vereine, die beim Faschingsregionalverein Apolda (FRA) organisiert sind. Dass der Thüringer Ministerpräsident erstmals zum Rosenmontag in die Kreisstadt kommt und in der Stadthalle beim AFC begrüßt werden kann, verdankt sich unter anderem Ronny Täubner. Der ist seit einigen Monaten im Landesverband Thüringer Karnevalsvereine aktiv und hatte dort kundgetan, dass Karneval nicht nur in Erfurt und Wasungen stattfindet, sondern auch in der Hochburg Apolda. Das hörte man beim Landesverband wohl, so dass die Rosenmontagstour nun auch hierher führt.