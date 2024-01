Apolda. In lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen möchten die SPD in Apolda mit Bürgern. Erfahren möchte sie, was die Bürger in Stadt und Kreis gerne geändert hätten.

„Die SPD Apolda lädt ein“: Unter dieser Überschrift teilt Jens Hoffmann via Pressemitteilung mit, dass der SPD-Ortsverband alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Apolda unter dem Motto „Bier und Politik“ für Dienstag, 23. Januar, ab 19 Uhr zum Meinungsaustausch ins Bürgerbüro Apolda, Goerdeler Straße 14, bittet. Dazu schreibt der SPD-Ortsvorsitzende: „Wir möchten mit allen Menschen unserer Stadt ins Gespräch kommen und erfahren, was sich für die Menschen in Apolda ändern muss.“ Hoffmann hatte vor Monaten Interesse an einer Bürgermeisterkandidatur geäußert, offiziell ist das aber noch nicht.