Norwegische Sängerin tritt zum Auftakt des diesjährigen Konzertreigens in der Weimarhalle auf

In der Weimarhalle hat die norwegische Sängerin Rebekka Bakken am Freitagabend die diesjährigen Konzerte der Reihe „Schallkultur“ eröffnet. Im Vorjahr war sie bereits im Gasthaus Erbenhof aufgetreten, dem Stammsitz der Konzertreihe mit mittlerweile sehr hochkarätigen Gästen. Die Sängerin ist dafür bekannt, dass sie Jazz gerne mit R&B, Rock und Funk mischt. Mit den beiden nächsten Konzerten der „Schallkultur“-Reihe sind zwei Ortswechsel verbunden: Sona Jobarteh, auch bekannt als „Die Stimme Gambias“, wird am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr im Deutschen Nationaltheater zu erleben sein. Adele Neuhauser (alias Bibi Fellner aus dem Wiener „Tatort“) bringt am Sonntag, 4. Februar, Stephen Frys Buch „Mythos“ mit ins Mon Ami und trägt Passagen der Parodien auf griechische Göttersagen vor. Dazu spielt das Jazztrio Edi Nulz.