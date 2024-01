Oßmannstedt/Wersdorf. Pkw überschlägt sich bei Oßmannstedt. Feuerwehr warnt vor überfrierender Nässe.

Nicht überall haben die Plusgrade am Tage ausgereicht, um die Straßen ausreichend zu erwärmen. Zwischen Apolda und Weimar ereigneten sich im Bereich der Ilmtal-Weinstraße am Dienstagmorgen gleich mehrere Verkehrsunfälle. Ein Glück, dass es dabei nur bei leichten Verletzungen blieb – ungeduldige Autofahrer brachten am Ende auch die Einsatzkräfte vor Ort in Gefahr.