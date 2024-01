Weimar/Holzdorf. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft lädt am Sonntag auf das Landgut Holzdorf.

Die Agrardebatten werden derzeit von den Streichungsplänen der Bundesregierung dominiert. Dennoch rollt, aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), eine weit schlimmere Katastrophe weitgehend unbemerkt heran. Denn die EU-Kommission will die Regulierung der Gentechnik aufheben. Das wäre dann das Ende einer gentechnikfreien Landwirtschaft in Europa, heißt es in einer Pressemitteilung der AbL, die unter dem Motto „Gentechnikfreiheit sichern – Jetzt“ am kommenden Sonntag, 28. Januar, zum Tag der Landwirtschaft auf das Landgut Holzdorf einlädt.