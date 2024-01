Hohenfelden. Unweit des Stausees Hohenfelden ließ ein mit diversen Utensilien versehenes Fahrrad die Nutzer der Bushaltestelle rätseln. Ein Besitzer war weit und breit nicht zu sehen.

Ein Rätsel gab dieser Tage dieses einsame Fahrrad den Fahrgästen an der Bushaltestelle des Stausee-Geländes Hohenfelden auf: Vieles deutete darauf hin, dass das nicht mehr ganz neue Mountainbike zu einem Menschen ohne festen Wohnsitz gehören könnte und schon eine Weile an dieser Stelle lag. Am Rad befestigt waren unter anderem ein Regenschirm, ein Pappbecher und diverse Taschen, in einer davon war eine Steppdecke. Fotograf Bernd Rödger schaute sich nach diesem Fund in der näheren Umgebung um, jedoch von einem möglichen Besitzer fand sich keine Spur. „Da kann man wirklich nur hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist“, zeigte er sich besorgt.