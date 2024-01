Weimar. Das Konzert des Thüringer Bach Collegiums in Weimar hebt das Werk eines genialen Adligen hervor.

Das Thüringer Bach Collegium blickt voraus ins Frühjahr: Am 26. April spielt das Bach Collegium ein Konzert in der Jakobskirche in Weimar. Ab 19.30 Uhr erklingen Kompositionen von Johann Ernst IV. von Sachsen-Weimar unter dem Titel „Ein genialer Prinz“. Der Herzog starb zwar bereits mit 18 Jahren, blieb aber durch seine Musik in Erinnerung. Er schuf 19 Konzerte und hatte Einfluss auf die Weimarer Zeit Johann Sebastian Bachs, der einige seiner Konzerte bearbeitete. Auch Georg Philipp Telemann begeisterte er. In der Jakobskirche erklingen an Violine, Violoncello und Continuo „Konzerte op. 1 Nr. 1-5, 7“, „Rekonstruktion nach BWV 595/ 984“ und „Rekonstruktion nach BWV 983“.

Tickets für 25 Euro, ermäßigt 20 Euro, gibt es in den Pressehäusern dieser Zeitung und unter ticketshop-thueringen.de (Tel.: 0361/2275227).

red