Weimar. Neue Serie auf AppleTV+ von Steven Spielberg und Tom Hanks hat viele Anknüpfungspunkte. Einige führen dabei auch nach Weimar.

Fast pünktlich zum Gedenktag des Luftangriffs auf Weimar, am 9. Februar 1945, startet auf der Plattform des Streaming-Dienstes „AppleTV+“ eine bemerkenswerte Serie: „Masters of the Air“. Produziert von Steven Spielberg und Tom Hanks sind die ersten beiden Episoden seit 26. Januar online verfügbar. Jede Woche erscheint eine neue von insgesamt neun Folgen.