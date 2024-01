Oßmannstedt. Mit Liebe zum Detail und vielen originellen Ideen lässt der Oßmannstedter Carnevalverein die wilden 90er-Jahre wieder aufleben. Karten gibt es nur noch für die Nachmittags-Show in einer Woche.

Die erste Richtmarke in der Faschings-Saison der Region Apolda ist gesetzt: Der Oßmannstedter Carlevalverein (OCV) kostete seine traditionelle Position der ersten großen Veranstaltung im Regionalverband Apolda (FRA) genüsslich aus. Die Parkhalle war mit 220 Besuchern ausverkauft, auch für die zweite Festsitzung am kommenden Samstag gibt es keine Tickets mehr. Nur die Nachmittagsveranstaltung am 4. Februar um 15.11 Uhr hat noch Luft – Karten vorab gibt es unter anderem im Friseursalon Tobler. Im Publikum saßen etliche Gruppen aus befreundeten Vereinen: FRA und AFC, Kleinromstedt, Niederroßla und der VfB Apolda wollten sehen, was die Truppe mit dem Schlachtruf „Oßmischt hau nein“ zu bieten hatte.