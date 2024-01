Kranichfeld. Die AfK-Fraktion in Kranichfeld bringt am Donnerstag den Antrag ein, die Zweckvereinbarung mit der Verwaltungsgemeinschaft zu kündigen. Die Auswirkungen wären enorm.

Die Kindergärten-Struktur in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld steht möglicherweise vor einem Umbruch: Die erste Sitzung des Stadtrates der Zweiburgenstadt im neuen Jahr wird eine spannende. Denn am Donnerstag, 1. Februar, steht ab 19 Uhr im Mehrzweckraum des Seniorenzentrums am Baumbachhaus nicht nur der Haushalt für das laufende Jahr zur Beratung und zum Beschluss. Sondern direkt im Anschluss folgt ein Antrag der Fraktion „Aktiv für Kranichfeld“ (AfK), in der auch Bürgermeister Jörg Bauer seine politische Heimat hat. Sie schlägt vor, dass die Stadt die Zweckvereinbarung mit der VG kündigt, mit der die Aufgabe der „Bereitstellung der erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen“ an diese übertragen wird. Und zwar mit Wirkung zum Jahresende 2024.